Президент підписав указ про реформування РНБО

Документ встановлює граничну чисельність працівників апарату

Сьогодні, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова



«Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат», – наголосив Умєров.



За словами Умєрова, нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека. «Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані», – додав він.

«Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» постановляю: затвердити граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 252 штатні одиниці. Затвердити структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України (додається). Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 26 лютого 2021 року № 76/2021 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України». Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розпису апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом», – йдеться в указі.

До слова, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим.