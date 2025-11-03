Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент підписав указ про реформування РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент підписав указ про реформування РНБО
Нова структура РНБО сфокусована на ключових напрямках національної безпеки
фото: Уніан

Документ встановлює граничну чисельність працівників апарату

Сьогодні, 3 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затверджено нову структуру апарату Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова

«Це рішення не лише про організаційні зміни. Це – про ефективність у час війни. Коли кожне рішення має працювати на оборону, економіку і силу держави, РНБО повинна залишатися центром координації, який забезпечує результат», – наголосив Умєров.

За словами Умєрова, нова структура сфокусована на ключових напрямках національної безпеки: війна і перемога, розвиток оборонно-промислового комплексу, кібербезпека та інформаційна політика, економічна й енергетична безпека, зовнішня і внутрішня безпека. «Ми змінюємо підхід – менше бюрократії, більше системності, швидкості й відповідальності. Усі рішення, що ухвалюються в секторі безпеки й оборони, мають не лише бути узгоджені, а й виконані», – додав він.

«Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» постановляю: затвердити граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони України у кількості 252 штатні одиниці. Затвердити структуру апарату Ради національної безпеки і оборони України (додається). Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 26 лютого 2021 року № 76/2021 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України». Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечити приведення штатного розпису апарату Ради національної безпеки і оборони України у відповідність із цим указом», – йдеться в указі.

До слова, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. 

Теги: РНБО Рустем Умєров Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Винищувач Gripen
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
28 жовтня, 16:52
Зеленський: На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки
Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас – Зеленський
26 жовтня, 09:48
Володимир Зеленський: «Сигнали «рускіх» далекі від реальності»
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
20 жовтня, 10:46
Зеленський пояснив, чому Будапешт не підходить для мирних переговорів
«Будапешт – не найкращий майданчик». Зеленський розказав, як переконував Віткоффа
20 жовтня, 10:08
Зеленський пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії
Зеленський пояснив, як Україна планує застосовувати ракети Tomahawk
12 жовтня, 23:11
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
Путін торгує «неякісним товаром», Трамп це зрозумів. Головне із зустрічі Зеленського з журналістами
9 жовтня, 11:37

Політика

Президент підписав указ про реформування РНБО
Президент підписав указ про реформування РНБО
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Тимошенко єдина з українських політиків підтримала вихід Литви зі Стамбульської конвенції
Тимошенко єдина з українських політиків підтримала вихід Литви зі Стамбульської конвенції
Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі
Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua