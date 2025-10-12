Головна Країна Суспільство
Зеленський пояснив, як Україна планує застосовувати ракети Tomahawk

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News пояснив, що далекобійні ракети Tomahawk можуть бути використані лише для ударів по військових об’єктах Росії, з метою зменшити її здатність продовжувати агресивну війну, передає «Главком».

Зеленський підкреслив, що Росія інвестує отримані від продажу енергії гроші в військові цілі, тому важливо зменшити її можливості для ведення війни. «Є два шляхи: тиск дипломатичний або бойовий. Але найголовніше – обмежити можливості Росії», – зазначив він.

Президент також акцентував, що Україна завжди уникає нападів на мирних жителів, вказавши на важливу різницю між діями української та російської армії: «Це тільки військові цілі, виключно військові. Ми ніколи не атакували мирних жителів».

Раніше повідомлялось, що Зеленський вважає, що Росія боїться передачі далекобійних ракет Tomahawk, тож саме це могло б посприяти миру. 

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk

Відомо, що ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Це може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Варто зазначити, що речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва вкрай занепокоєна можливістю постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» (Tomahawk). При цьому він наголосив, що це озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на лінії фронту. П

