Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Володимир Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів
фото: Офіс президента

Президент відзначив воїнів інженерних військ орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів

Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил і можливостей багатьом іншим нашим воїнам. Це й переправи, це й мінування від ворога, і очищення нашої землі від російських мінних загороджень, і облаштування наших позицій», – наголосив глава держави.

Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото) фото 1
фото: Офіс президента

Президент зазначив, що інженерні підрозділи одними з перших приходять на поле бою, і героїчні операції та всі активні дії були б неможливими без українських військових інженерів. Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів. Загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.

14 фото
На весь екран
фото: Офіс президента

Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у Курській операції. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. У травні цього року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт і продовжує виконувати завдання.

Президент також відзначив воїнів інженерних військ орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Нагадаємо, 3 листопада 2025 року, в Україні відзначається День інженерних військ. Щороку інженерні війська залучаються не лише до участі у воєнних діях, а й до ліквідації стихійних лих, зокрема, повеней в Західних регіонах України, захисту мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, проведенні рятувальних робіт.

До слова, на столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам.

Читайте також:

Теги: військові державні нагороди Володимир Зеленський свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Французькі дипломати влаштували мовний челендж до Дня української писемності та мови (відео)
Французькі дипломати влаштували мовний челендж до Дня української писемності та мови (відео)
28 жовтня, 00:37
Трамп у своєму рішенні аргументував необхідність направлення військ для захисту федеральних установ
Апеляційний суд США дозволив Трампу направити війська до Портленда
21 жовтня, 03:58
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 17 жовтня
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога
19 жовтня, 05:40
скріншот з відео Білого дому
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
17 жовтня, 21:21
Максим Неліпа доєднався до захисту країни на початку повномасштабної війни
Брат загиблого на війні Максима Неліпи висунув претензії до Вікіпедії
17 жовтня, 10:37
Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко
Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського
12 жовтня, 19:50

Політика

Президент підписав указ про реформування РНБО
Президент підписав указ про реформування РНБО
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Тимошенко єдина з українських політиків підтримала вихід Литви зі Стамбульської конвенції
Тимошенко єдина з українських політиків підтримала вихід Литви зі Стамбульської конвенції
Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Зеленський підписав закон, який дозволяє бронювати чоловіків у розшуку ТЦК
Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі
Касетному скандалу – 25 років. Ексспікер Мороз розказав, хто відмовив майору Мельниченку у допомозі
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено
Зеленський: Україна отримала більше «петріотів», ППО посилено

Новини

Відомий телеведучий Євген Синельников стане батьком удруге
Сьогодні, 15:54
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua