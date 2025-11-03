Зеленський відзначив воїнів інженерних підрозділів ЗСУ держнагородами (фото)
Президент відзначив воїнів інженерних військ орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів
Президент України Володимир Зеленський привітав воїнів інженерних військ із професійним святом і відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.
«Підрозділи інженерних військ роблять те, що додає сил і можливостей багатьом іншим нашим воїнам. Це й переправи, це й мінування від ворога, і очищення нашої землі від російських мінних загороджень, і облаштування наших позицій», – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що інженерні підрозділи одними з перших приходять на поле бою, і героїчні операції та всі активні дії були б неможливими без українських військових інженерів. Зеленський подякував усім, хто виконує бойові завдання, і закликав пам’ятати полеглих воїнів. Загиблих захисників і захисниць ушанували хвилиною мовчання.
Глава держави вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг» молодшому сержанту Сергію Болкуну, який виконував бойові завдання на Сумщині та брав участь у Курській операції. Неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. На чолі групи розмінування виявив і знешкодив понад 70 протитанкових і протипіхотних вибухових пристроїв. У травні цього року внаслідок підриву на протипіхотній міні зазнав важкого поранення, але після лікування повернувся на фронт і продовжує виконувати завдання.
Президент також відзначив воїнів інженерних військ орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.
Нагадаємо, 3 листопада 2025 року, в Україні відзначається День інженерних військ. Щороку інженерні війська залучаються не лише до участі у воєнних діях, а й до ліквідації стихійних лих, зокрема, повеней в Західних регіонах України, захисту мостів і гідротехнічних споруд під час льодоходу, проведенні рятувальних робіт.
До слова, на столичній Алеї захисників України, що поруч з Аркою Свободи українського народу, з’явився новий пам’ятний знак, присвячений військовим інженерам.
