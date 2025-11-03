Британія передала Україні додаткові ракети Storm Shadow – Bloomberg
Агентство не повідомило, скільки далекобійних ракет отримала Україна
Уряд Великої Британії нещодавно ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Співрозмовники агентства розповіли, що поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна мала запаси зброї перед зимою. Велика Британія побоюється, що Кремль незабаром посилить атаки на українські міста та цивільне населення. Водночас джерела не назвали кількості ракет, які Британія передала Україні.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більшість далекобійних ударів по Росії здійснюється українською зброєю. «З далекобійної зброї Європи ми застосовуємо тільки Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP. Більше ніякої зброї Європи ми не застосовуємо, у нас просто її немає», – сказав він.
За словами глави держави, 90–95% усіх ударів далекобійною зброєю здійснюється озброєнням вітчизняного виробництва. Президент зазначив, що внаслідок цих ударів росіяни втратили понад 20% потужностей у нафтопереробці, що призвело до дефіциту палива та черг на заправках.
До слова, Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії ще у листопаді минулого року.
Коментарі — 0