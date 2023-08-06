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Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Буданов пояснив, навіщо розповідає про своїх агентів у Кремлі
Чутки про те, що у їхніх лавах шпигуни, змушує росіян нервувати та робити помилки, каже Буданов
фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Кремлі був витік інформації, після якого почалися чистки

Інформація про те, що українські агенти працюють в оточенні російського диктатора Володимира Путіна, паралізує роботу ворожої влади. На цьому наголосив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв'ю телеканалу bTV.

«Вони вже розуміють, що в нас є свої джерела. Інформація завжди була зброєю - нехай перевіряють, нехай шукають. Насправді вони це роблять, але завжди отримують, так би мовити, неправильні результати. Але нам корисно жити в постійному страху», – заявив він.

За словами Буданова, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Кремлі був витік інформації, після якого почалися чистки.

«Був один випадок, коли з'ясувалося, що в одній команді є витік і що це не технічний витік, а щось інше. Що вони почали робити? Вони почали перевіряти абсолютно всіх, хто міг мати доступ, навіть до такої інформації, яка постійно від них виходить. Почали перевіряти всіх, у кого є близькі, контакти, родичі на території України. Як ви розумієте, вони є майже у всіх», – розповів він.

За словами глави ГУР, за результатами перевірки трьох осіб засудили.

«Тільки за результатами цієї справи трьох людей було ув'язнено, а 31 особу звільнено і переведено в інші місця. Ще великий відсоток людей потрапив під певний прес. Тобто самі паралізували свою роботу. Вони самі знають, що в нас є доступ до дуже секретної інформації. Те, що ми знаходимо очевидні факти, змушує їх проводити внутрішні розслідування, і ці розслідування нічого не змінять», – наголосив він.

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Нагадаємо, The Economist пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не буде швидким.

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Теги: розслідування Кирило Буданов контрнаступ

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