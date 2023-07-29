Наслідки ракетного теракту у Дніпрі і прогноз Буданова щодо Криму: головне за ніч

Російські окупанти випустили по Дніпру високоточні ракети «Іскандер»

Росія вдарила «Іскандерами» по Дніпру. Через цю ракетну атаку травмовані дев’ятеро осіб. Тим часом головний розвідник України Кирило Буданов заявив, що на деокупацію Криму лишилося чекати недовго. Між тим, Міжнародна федерація фехтування уточнила, що не не скасувала, а призупинила дискваліфікацію українки Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 29 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Наслідки ракетного удару по Дніпру

Увечері 28 липня у Дніпрі прозвучали вибухи. Ворог влучив у багатоповерхівку. Наразі відомо про дев’ятьох постраждалих, серед яких двоє – підлітки 14 і 17 років.

За даними Генштабу, російські окупанти застосували високоточні ракети «Іскандер».

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Уточнення FIE щодо дискваліфікації Харлан

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не скасувала, а призупинила дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані. Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Харлан зможе виступити за Україну в командних змаганнях на чемпіонаті світу, однак дискваліфікація українки не скасована.

FIE після тривалого розгляду інциденту вважає «чорну картку» для української фехтувальниці правомірною і такою, що відповідає всім правилам. Однак після консультацій з Міжнародним олімпійським комітетом таки дозволила Харлан змагатися на чемпіонаті світу для дотримання «олімпійського духу».

Заява Буданова про деокупацію Криму

Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. Чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у коментарі ТСН.

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Точну дату деокупації півострова Буданов називати не став, однак коротко і впевнено зазначив, що це відбудеться скоро.

Президент ПАР закликав Путіна поновити зернову угоду

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав російського диктатора Володимира Путіна відновити Чорноморську зернову ініціативу. Про це він заявив під час зустрічі лідерів країн Африки з Путіним.

«У той момент, коли ми слухали ваш (Путіна – «Главком») виступ сьогодні, коли ви реагували на деякі елементи наших пропозицій, ми ось що відзначили. Зокрема, ви говорили про зерно. Ми пропонували реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, говорили про необхідність відкриття Чорного моря, ми говорили, що хотіли б, щоб Чорне море було відкрите для світових ринків», – зазначив Рамафоса.

Путін розповів байку про відступ окупантів з-під Києва

На саміті «Росія-Африка» російський диктатор Володимир Путін заявив, що війну в Україні розпочав Захід. Він же, на думку президента РФ, «став втягувати Україну в НАТО», тоді як для Росії нейтральний статус України має «принципове значення».

Заявляючи, що російська влада готова до миру, Путін навів приклад відступу російських військ з-під Києва навесні минулого року. «Фактично було погоджено проєкт цього договору, але після відведення наших військ з-під Києва – а нас просили це зробити, щоб створити умови для укладання остаточного договору, – київська влада відмовилася від усіх колишніх домовленостей», – заявив Путін.