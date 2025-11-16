Свириденко доручила провести перевірки в АРМА

Свириденко: «Очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують у матеріалах НАБУ»

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко поінформувала, що на нараді з президентом Володимиром Зеленським було узгоджено системний план перезавантаження енергетичного сектору та кількох ключових державних інституцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юлію Свириденко.

«На нараді з президентом узгодили план перезавантаження енергетичної сфери та низки державних органів, важливих у цій сфері. Точкових рішень недостатньо, ми маємо діяти по всіх напрямках енергетичного сектору», – зазначила Свириденко.

Прем'єрка підтвердила, що Кабінет Міністрів готує рішення щодо оновлення керівництва та/або складу низки важливих органів, зокрема:

НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг).

Державної інспекції ядерного регулювання та Державної інспекції енергетичного нагляду.

Фонду державного майна України.

Окремо Юлія Свириденко прокоментувала процес перезавантаження Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), який також був анонсований президентом.

«З приводу оновлення АРМА – очікуємо реакції щодо працівників, які фігурують в матеріалах НАБУ. Доручила провести внутрішню перевірку та ухвалити відповідні кадрові рішення», – підкреслила Свириденко.

Прем’єр-міністерка резюмувала, що «перезавантаження має бути системним», і пообіцяла інформувати суспільство про подальші кроки Уряду.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів онлайн-нараду з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та обговорив подальші кроки для очищення та перезавантаження системи управління енергетичною сферою та пов’язаними з нею інституціями. За підсумками наради президент озвучив п’ять невідкладних рішень і доручень.