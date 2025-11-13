Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
Зеленський заявив, що не розмовляв із Міндічем після скандалу
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не спілкувався зі своїм колишнім бізнес-партнером по «Кварталу 95» Тимуром Міндічем від моменту оголошення розслідування корупції. Про це президент розповів в інтерв’ю Bloomberg.

«Найголовніше – це вироки для тих людей, які винні», – сказав Зеленський. «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів».

Нагадаємо, що компанія «Квартал 95» заявила, що справа Тимура Міндіча не має стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Тимур Міндіч опинився під слідством та внесений до бази «Миротворець» через ймовірну участь у фінансових схемах, що підривали роботу оборонно-промислового та енергетичного сектору України під час російсько-білоруської агресії та воєнного стану.

НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Читайте також:

Теги: слідство Володимир Зеленський розслідування президент Квартал 95 бізнесмен Ігор Миронюк Тимур Міндіч Операція «Мідас» НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зробив заяву про допомогу Україні
Президент назвав, від чого залежить виживання України
Сьогодні, 09:58
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
Вчора, 21:18
Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації
Масштабна операція з викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ розкрило деталі
10 листопада, 10:25
Зеленський про 2–3 роки фінансової підтримки для війни та відновлення
«Воювати два-три роки». Президент Зеленський пояснив свої слова
28 жовтня, 13:52
Трамп прокоментував результати медогляду
Трамп вперше розповів про результати свого останнього медогляду
27 жовтня, 13:18
Квартира президента Польщі опинилась у центрі скандалу
Після скандалу президент Польщі пожертвував свою квартиру на благодійність
23 жовтня, 10:51
20 жовтня президент України Володимир Зеленський провів Ставку
Створено Угруповання об’єднаних сил, проведено Ставку. Головне за 20 жовтня
20 жовтня, 21:05
Президент США заявив, що Путін прагне миру
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
17 жовтня, 22:30
Зеленський: Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу – по цивільній інфраструктурі
Зеленський прокоментував нічний удар РФ по Кривому Рогу
17 жовтня, 02:48

Події в Україні

Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
Зеленський розповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
Зеленський розкрив масштаби утримання українських дітей у Росії
Зеленський відзначив воїнів 128-ї ОГШБр державними нагородами (фото)
Зеленський відзначив воїнів 128-ї ОГШБр державними нагородами (фото)
Ліквідовано ексмера російського Горнозаводська, який потрапив на фронт з колонії
Ліквідовано ексмера російського Горнозаводська, який потрапив на фронт з колонії
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 листопада 2025 року
Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua