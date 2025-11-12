Зеленський анонсував санкції РНБО проти двох фігурантів плівок НАБУ

Глава держави наголосив, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах

Президент: «Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому»

Президент Володимир Зеленський анонсував санкції РНБО щодо фігурантів плівок НАБУ про корупцію в енергетичній сфері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

«Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», – каже він.

Глава держави додав, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

«Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я попросив Премʼєр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині», – каже він.

Зеленський анонсував звільнення міністрів юстиції та енергетики



Раніше «Економічна правда» повідомляла, що Кабінет міністрів вирішив подати до Ради національної безпеки і оборони пропозицію запровадити санкції проти фігурантів плівок НАБУ, а саме Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Відповідно до ст. 5 закону «Про санкції» Кабінет міністрів має право зробити відповідне подання, і у випадку його ухвалення Радою національної оборони, рішення про запровадження санкцій вводить в дію президент України.

Нагадаємо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

До слова, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатома» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн.