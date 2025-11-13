Головна Країна Кримінал
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція «Мідас»: суд арештував ще одного працівника бек-офісу
ВАКС узяв під варту ще одного фігуранта справи про корупцію

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 95 млн грн застави до ще одного працівника «бек-офісу з легалізації коштів» у справі «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

«За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 95 млн грн застави до ще одного працівника «бек-офісу з легалізації коштів», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Зокрема, Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до однієї з працівниць «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку на псевдо Рьошик.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

