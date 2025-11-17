Головна Країна Політика
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
Уряд 12 листопада ухвалив рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції
Заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада

Комітет з питань правової політики ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради.

«Подання прем’єр-міністра про звільнення міністра, а також заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Також Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони. Глава держави вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Раніше вони обоє подали у відставку з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту.

Теги: Герман Галущенко Операція «Мідас» корупція в Україні Міністерство юстиції

Тимошенко: Корупція на крові стала можливою через монополізацію влади та зовнішнє управління
Корупція в енергетиці: Тимошенко запропонувала владі рішення
Вчора, 16:32
Повна прозорість і чистота процесів в енергетиці – це абсолютний пріоритет, заявив Зеленський
Зеленський: Україна розпочала перезавантаження державних підприємств у сфері енергетики
15 листопада, 17:58
Фігурант представлявся кандидатом у президенти України та роздавав відповідні візитівки
Пропонував стати нардепом за $160 тис. У Києві затримано очільника ліквідованої політсили
14 листопада, 15:11
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
Корупція в «Енергоатомі». Хроніка операції «Мідас»
13 листопада, 08:57
Світлана Чернишова намагалась сховати матеріали, пов'язані з будівництвом, у себе на роботі
Дружина Чернишова ховала корупційні документи в університеті Шевченка – ЗМІ
13 листопада, 08:34
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
12 листопада, 17:44
Тимур Міндіч (ліворуч) та Олександр Цукерман є фігурантами розслідування НАБУ
Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Міндіча та Цукермана
12 листопада, 16:33
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
Нова підозра Чернишову, розпуск наглядової ради «Енергоатома». Головне за 11 листопада
11 листопада, 21:04
Депутату інкриміновано держзраду, колабораціонізм та заволодіння чужим майном
Справу нардепа Шевченка направлено до суду
3 листопада, 10:23

Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський та Макрон підписали угоду для посилення України
Зеленський прибув у Францію
Зеленський прибув у Францію
АРМА розпочала масштабний аудит
АРМА розпочала масштабний аудит

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
