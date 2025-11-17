Комітет Ради підтримав відставку Галущенка з посади міністра юстиції

Заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада

Комітет з питань правової політики ухвалив рішення винести питання відставки міністра юстиції Германа Галущенка на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Ради.

«Подання прем’єр-міністра про звільнення міністра, а також заява Германа Галущенка про відставку надійшли до Верховної Ради 12 листопада 2025 року», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб.

Раніше президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Також Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки та оборони. Глава держави вивів зі складу РНБО Світлану Гринчук та Германа Галущенка. Раніше вони обоє подали у відставку з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту.