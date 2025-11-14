Головна Країна Кримінал
НАБУ та САП вручили Чернишову клопотання про арешт у справі легалізації коштів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро
фото з відкритих джерел

Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої «пральні» – місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою. НАБУ та САП не називають імʼя фігурантам, однак за матеріалами справи мова про Олексія Чернишова.

Нагадаємо, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов підозрюється у незаконному збагаченні. Зазначається, що експосадовець був серед осіб, які відвідували так звану «пральню».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Теги: НАБУ корупція в Україні Олексій Чернишов Операція «Мідас»

