Буданов оцінив контрнаступ України у 2023 році

Буданов: «Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку»

Підсумки контрнаступу ЗСУ 2023 року не можна називати «катастрофою». Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Financial Times.

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Відповідаючи на запитання про те, що широко розрекламований минулорічний контрнаступ України не досягнув своїх цілей Буданов заявив: «Сказати, що все добре – це неправда. Сказати, що це катастрофа – теж неправда».

Також Буданов стверджує, що не помилився у своїх прогнозах щодо виходу української армії до Криму.

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«Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили в Крим», – сказав він.

Водночас очільник ГУР відмовився робити прогнози на 2024 рік, зазначивши, що «сподівається, що наш успіх буде більшим, ніж їхній».

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли.

До слова, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.