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З російського полону звільнено військову медикиню: що відомо про Галину Федишин

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
З російського полону звільнено військову медикиню: що відомо про Галину Федишин
Галина – єдина жінка з 36 окремої бригади морської піхоти
фото: Сергій Волинський/Facebook

Галина Федишин потрапила в полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022 року

Україна повернула з російського полону 28-річну військову медикиню з Івано-Франківщини Галину Федишин, яка є випускницею Звягельського фахового медколеджу. Про це повідомила директорка соціально-психологічної служби Звягельськго медколеджу Ніна Мороз у Facebook.

У своєму дописі вона розмістила фото Галини Федишин, вказавши, що Галина – єдина жінка з 36 окремої бригади морської піхоти.

У коментарі «Суспільному» Мороз розповіла, що Галина Федишин родом з Івано-Франківщини, навчалася у Звягельському фаховому медколеджі, який закінчила у 2015 році, після чого повернулася до себе на батьківщину і стала на облік у військкоматі.

Мороз також повідомила, що Галина Федишин була поранена. Потрапила в полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022 року. Тоді ж у полон потрапив і її хлопець-військовий, який родом із Донеччини. «В полоні вони не бачилися, він лише зміг якось дізнатися тоді, що Галя жива. Наскільки мені відомо, хлопця з полону звільнили трохи раніше» – сказала Мороз.

З російського полону звільнено військову медикиню: що відомо про Галину Федишин фото 1

Директорка пригадує, що дівчина дуже рвалася на фронт, допомагати військовим.

«Галинка хотіла в армію. У тому ж 2015 році вона зголосилася у групу студентів-добровольців нашого медколеджу, які їздили допомагати медперсоналу одного з військових шпиталів Житомирщини. Тоді був складний час – поранених багато, робочі руки потрібні, а наші студенти хотіли допомогти. А потім просилися: можна ми ще знову поїдемо? Після закінчення медколеджу Галинка повернулася додому і стала на облік у військкоматі. Рік вона оббивала їхні пороги, бо її не хотіли брати – вона маленька, худенька. Але врешті вона досягла свого і її взяли в бригаду», – повідомила Мороз.

За її словами, у коледжі постійно проводили різні акції на підтримку Галини.

«Ми хотіли показати, що пам'ятаємо про неї і ні дня не забували про те, що вона та інші медики в Росії у полоні. Увесь цей час ми спілкувалися з її мамою, з її родиною. Коли Галя ступила на українську землю і подзвонила мамі, її мама одразу зателефонувала мені, щоб повідомити радісну новину. Весь цей час Галинка провела в полоні і ми не мали вісток від неї. Лиш перед Різдвом їй дозволили зробити відеодзвінок рідним: говорила сміло і не боялася — наша мужня дівчинка», - розповіла директорка.

Про звільнення Галини з полону написав і командир 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. «Вдома Галина Федишин, остання дівчина-морпіх, що була в полоні! Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, Азовсталь та пекельний полон…», – написав командир 36 ОБрМП.

Нагадаємо, Україна 3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних. Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Теги: військові обмін полоненими медик

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