Падіння Іл-76: Координаційний штаб зробив заяву щодо полонених зі списку РФ

Останні дії Росії свідчать про те, що вона намагається приховати справжні причини авіатрощі

Версія російської пропаганди про те, що Іл-76 міг перевозити 65 українських полонених на обмін досі викликає багато запитань

Наразі відсутня вичерпна інформація з приводу того, хто саме міг перебувати на борту літака Іл-76. Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими підтвердив, що 24 січня планувалося обміняти 65 українських полонених, імена яких опублікували російські пропагандисти. Про це повідомив Координаційний штаб.

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Україна неодноразово зверталася до Росії з проханням надати офіційний список. Із великою затримкою, російська сторона дала відповідь, пославшись на один зі списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських полонених із цього списку дійсно планували повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

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Водночас опитані родичі українських військових із цього списку, переглянувши відео з матеріалів російських пропагандистів із місця авіатрощі, не знайшли ознак, що їхні родичі перебували на літаку.

Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає достовірної інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.

«Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань», – наголосив начальник ГУР.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії Росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.

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Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.