Буданов прокоментував прокоментував падіння російського Іл-76

«Ситуація до кінця не зрозуміла», – заявив очільник ГУР

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував падіння російського Іл-76.

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За словами Буданова, Росія звинувачує у авіатрощі Україну, а також стверджує, що на борту були українські військовополонені, але досі не надала жодних доказів.

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«Є ряд незрозумілих для такої позиції факторів. Перш за все, росіяни не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну: «Дивіться, українці вбивці». Але немає трупів, нічого немає», – сказав Буданов.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Як повідомлялося, Дмитро Лубінець заявив, що в оприлюдненому росіянами списку українських військовополонених, які нібито перебували на борту збитого літака Іл-76, є імена людей, яких вже обміняли раніше.