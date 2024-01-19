Міноборони розповіло, наскільки захищеним є реєстр військовозобов'язаних

Обмін між реєстрами підсилить і прискорить роботу ТЦК та СП, вона стане більш сервісоорієнтованою.

На реєстр військовозобов’язаних отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

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Посадовиця підкреслила, що доступ до реєстру не є публічним, до нього мають доступ тільки відповідальні особи.

«Реєстр «Оберіг», реєстр військовозобов'язаних призовників і резервістів працює вже. Він працює в бойовому промисловому своєму форматі. На реєстр було отримано атестат відповідності комплексній системі захисту інформації. Це по факту – багаторівневий захист тих даних, які містяться в цьому реєстрі. Доступ до реєстру не є публічним, до нього мають доступ тільки відповідальні особи. Будь-які зміни до реєстру фіксуються і підтверджуються електронними підписами. Наразі ми можемо констатувати, що всі необхідні заходи щодо збереження даних військовозобов'язаних проведено в повному об’ємі», – наголосила Черногоренко.

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Заступниця міністра оборони зазначила, що обмін між реєстрами підсилить і прискорить роботу ТЦК та СП, вона стане більш сервісоорієнтованою.

«Така робота має бути переведена в цифровий формат. Ми матимемо можливість оцифровувати згодом і не вести паперові особові справи і зможемо мати можливість прискорювати мобілізацію, робити її більш розумною, більш цільовою», - підсумувала Катерина Черногоренко.

Раніше повідомлялось, що центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток. Після ухвалення відповідного законопроєкту в нашій державі запустять електронний кабінет військовозобов'язаного. Його планують запустити у другому кварталі цього року.

Нагадаємо, Міністерство оборони планує створити електронний документ, який підтверджуватиме статус військовозобов'язаного. Також у роботі розробка реєстру військовослужбовців. Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами вдалося збільшити якість наповнення даних з 27 до 88%, а також видалити дублі та неактуальні дані, що запобігатиме виникненню таких скандальних ситуацій.