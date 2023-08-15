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Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ
Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера
фото: aerovokzal.net

«Мрія» була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року

Фахівці державного підприємства «Антонов» знімають деталі, що збереглися, з найбільшого літака у світі Ан-225 «Мрія». Ці запчастини можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера, якщо таке рішення буде прийнято. Видання «Аеровокзал» поділилися ексклюзивними кадрами, як Мрія виглядає зараз – 1,5 року після того, як літак був знищений РФ, пише avianews.

Зазначимо, «Мрія», яка існувала в єдиному екземплярі, була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
фото: aerovokzal.net
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
фото: aerovokzal.net
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
фото: aerovokzal.net
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
фото: aerovokzal.net

Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ
фото: aerovokzal.net

Хвостове оперення, яке збереглося, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців.

Мрія оснащена шістьма двигунами Д-18Т. Такі ж двигуни використовують транспортні літаки Ан-124 «Руслан» із флоту ДП «Антонов».

Навесні 2023 року заступник гендиректора ДП «Антонов» Максим Саноцький розповів журналістам, що підприємство змогло відремонтувати три із шести двигунів «Мрії». Два з них поставили як запасні частини на Ан-124.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».

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Теги: росія Мрія літак фото

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