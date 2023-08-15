Знищення «Мрії»: з'явилися унікальні фото літака через півтора року після атаки РФ

«Мрія» була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року

Фахівці державного підприємства «Антонов» знімають деталі, що збереглися, з найбільшого літака у світі Ан-225 «Мрія». Ці запчастини можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера, якщо таке рішення буде прийнято. Видання «Аеровокзал» поділилися ексклюзивними кадрами, як Мрія виглядає зараз – 1,5 року після того, як літак був знищений РФ, пише avianews.

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Зазначимо, «Мрія», яка існувала в єдиному екземплярі, була знищена в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ фото: aerovokzal.net

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ фото: aerovokzal.net

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ фото: aerovokzal.net

«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ фото: aerovokzal.net

Найбільше під час бойових дій постраждала носова частина авіалайнера. Пожежа знищила кабіну пілотів з усім обладнанням, носову секцію фюзеляжу, двигун, шасі та частину крила.

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«Мрія» через 1,5 року після того, як була знищена РФ фото: aerovokzal.net

Хвостове оперення, яке збереглося, може допомогти в будівництві нового Ан-225, а ось двигуни з літака вже в роботі кілька місяців.

Мрія оснащена шістьма двигунами Д-18Т. Такі ж двигуни використовують транспортні літаки Ан-124 «Руслан» із флоту ДП «Антонов».

Навесні 2023 року заступник гендиректора ДП «Антонов» Максим Саноцький розповів журналістам, що підприємство змогло відремонтувати три із шести двигунів «Мрії». Два з них поставили як запасні частини на Ан-124.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

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До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».