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Буданов вперше прокоментував відставку Залужного

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Буданов вперше прокоментував відставку Залужного
Зеленський 8 лютого відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
фото з відкритих джерел

Буданов про звільнення Залужного: «Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?»

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов натякнув, що звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було правильним рішенням. Про це він сказав в інтерв'ю Cbc News.

«Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?» – зазначив Буданов, відповідаючи на запитання про причини звільнення Залужного.

Водночас, за словами глави розвідки, між президентом України Володимиром Зеленським та ексголовнокомандувачем навряд чи могли бути якісь особисті розбіжності, бо один із них був «прямо підлеглий іншому». 

Нагадаємо, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.

Як повідомлялося, рішення відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного було ухвалено через низку причин. Одна з них – потреба у перегляді тактики дій. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

До слова, Зеленський заявив, що звільнення Валерія Залужного та ключового керівництва ЗСУ – це перезавантаження, перебудова та зміна менеджменту військового командування.

Як відомо, Зеленський надав Залужному та Буданову звання Героїв України.

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Теги: Кирило Буданов Валерій Залужний розвідка Володимир Зеленський президент

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