Буданов розповів про свій найскладніший день за два роки повномасштабної війни

Буданов розповів, що щасливим і задоволеним він буде тоді, коли Україна переможе, а військові злочинці будуть покарані

Начальник ГУР заявив, що найскладнішим для нього є кожен день через велику кількість задач

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю NV розповів, що для нього найскладнішим є кожен день, який розпочинається.

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«Кожного дня є велика кількість задач, які я повинен вирішити. І від кожного мого рішення залежить надзвичайно багато – чи воно наближає нашу перемогу, і на скільки наближає. І яку ціну ми сплатимо за виконання цього рішення. Це величезна відповідальність – доля країни, життя людей. Я навчився з цим тягарем проживати кожен день, усвідомлюючи ту величезну відповідальність, яка мені випала», – зазначив він.

Буданов додав, що відчуває себе щасливим, коли плани вдаються, ворог несе втрати, а усі українські військові повертаються із завдань живими та неушкодженими.

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«А найвдаліший день іще попереду – це день нашої перемоги і тотальної поразки імперії зла – РФ», – підкреслив він.

Начальник ГУР зазначив, що цей день «не буде кінцем історії», оскільки ще знадобиться виявити, знайти і покарати усіх військових злочинців, і додав, що «в той день я буду щасливим і задоволеним».

Нагадаємо, для того, щоб у майбутньому РФ не розпочала нову війну, вона має бути притягнута до відповідальності за всі злочини, відшкодувати збитки та відмовитися від ядерної зброї. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи в Криму і він не рекомендує цивільному населенню користуватись так званим Кримським мостом.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що агентурна розвідка допомогла Україні заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року.