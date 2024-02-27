СБУ завершила розслідування щодо знищення «Мрії»

За даними слідства, дії ексчиновників «призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака»

Служба безпеки України завершила розслідування у справі про знищення транспортного літака Ан-225 «Мрія». Обвинувальний акт проти фігурантів скерували до суду. Їм загрожує увʼязнення. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці зібрали докази щодо колишніх посадовців державного підприємства «Антонов»: гендиректора Сергія Бичкова та начальника підрозділу з авіабезпеки Олександра Нетьосова.

Служба безпеки заявила, що дії ексчиновників «призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення» літака. Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

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За даними слідства, перед повномасштабним вторгненням Росії фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту.

«Для цього у період січня-лютого 2022 року посадовці розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об’єкта», – повідомляє пресслужба СБУ.

Колишні посадовці обвинувачуються за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Нині фігуранти перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».

До слова, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього генерального директора ДП «Антонов», через службову недбалість якого було знищено літак «Мрія».