Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену «Азовсталь» у Маріуполі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену «Азовсталь» у Маріуполі

«Кожна спільна операція ГУР і Трійки щоразу давала необхідний ефект»

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про роль Андрія Білецького в операції ГУР з авіапрориву на оточену росіянами «Азовсталь» у Маріуполі.

«Андрій Білецький відіграв у цій операції дуже важливу роль як лідер і командир – ми змогли здійснити низку успішних рейсів та доправити підкріплення, зброю, медикаменти та лікарів, евакуювати важкопоранених», – написав Буданов для рейтингу УП100.

Начальник розвідки також повідомив: кожна спільна операція ГУР і Трійки щоразу давала необхідний ефект: зірвані плани окупантів, завдані їм значні втрати. «Українська воєнна розвідка має за честь воювати плече до плеча, лава до лави з Андрієм Білецьким та його бійцями, захищати Україну та нашу Незалежність», – заявив Буданов.

Він нагадав: Білецький – доброволець, що пройшов усі щаблі служби, став генералом і створив одну з найбільш боєздатних систем у новій армії України. Його Третя штурмова бригада і Третій армійський корпус – взірцеві підрозділи, які зробили ЗСУ одними із найсильніших у світі.

Будучи істориком за фахом, він інтегрував національну українську ідею у саму основу збройної сили держави.

«Андрій Білецький – постать, яка надихає молодь: сила слова і зброї, шляхетність, відповідальність за людей, воля до боротьби, результати на полі бою, які дають впевненість у перемогу добра над злом – особливо у часи найскладніших викликів для України», – написав Буданов.

Він відзначив стратегічний підхід Білецького до захисту України. Це важлива риса командира, лідера, військового і державного діяча. Він оперує категоріями історичної відповідальності нашого покоління за майбутнє держави і нації.

Теги: Андрій Білецький Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми тут щоб жити» стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу
«Влучає прямо в серце». Нова реклама Третього корпусу Білецького розчулила соцмережі
24 листопада, 16:45
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова
24 листопада, 04:35
Дрон FP-2, яким СБУ атакувала окупантів
СБУ вдарила по окупантах у Покровську «важкими» дронами
23 листопада, 16:54
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
Мирні переговори. Ми втратили головний козир
20 листопада, 08:11
Буданов: Європа має підготуватись до війни з Росією до 2030 року, але Кремль може пришвидшити цей термін
Керівник ГУР пояснив, чому війна Росії проти Європи може початися раніше, ніж передбачалося
20 листопада, 04:42
Лукашенко боїться присутності росіян і мілітаризації, бо суспільство поступово до цього звикає, як свого часу було в українському Криму
Розвідка розкрила «страшний сон» Лукашенка
15 листопада, 15:58
У російському бізнесі почалася фаза виживання
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України
5 листопада, 16:16
Володимир Зеленський заявив, що отримав детальний аналіз від розвідки про вплив нових санкцій на Росію
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
30 жовтня, 16:33
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
29 жовтня, 04:59

Події в Україні

Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену «Азовсталь» у Маріуполі
Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену «Азовсталь» у Маріуполі
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
Донеччина: врятовано собаку, яка місяць перебувала на п’ятому поверсі зруйнованого дому
Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом
Штучний інтелект у судах: Суддя Барсук пояснила, які виклики стоять перед Україною та світом
Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка
Аварія на найбільшій урановій шахті в Україні 11 листопада: виявлено тіло гірника Косюка
У трьох областях 27 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У трьох областях 27 листопада 2025 року введено аварійні відключення світла
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ
У Тернополі померла 12-річна Адріана Унольт, яка постраждала від удару РФ

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua