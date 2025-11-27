Буданов розповів про роль Білецького в авіапрориві на оточену «Азовсталь» у Маріуполі

«Кожна спільна операція ГУР і Трійки щоразу давала необхідний ефект»

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про роль Андрія Білецького в операції ГУР з авіапрориву на оточену росіянами «Азовсталь» у Маріуполі.

«Андрій Білецький відіграв у цій операції дуже важливу роль як лідер і командир – ми змогли здійснити низку успішних рейсів та доправити підкріплення, зброю, медикаменти та лікарів, евакуювати важкопоранених», – написав Буданов для рейтингу УП100.

Начальник розвідки також повідомив: кожна спільна операція ГУР і Трійки щоразу давала необхідний ефект: зірвані плани окупантів, завдані їм значні втрати. «Українська воєнна розвідка має за честь воювати плече до плеча, лава до лави з Андрієм Білецьким та його бійцями, захищати Україну та нашу Незалежність», – заявив Буданов.

Він нагадав: Білецький – доброволець, що пройшов усі щаблі служби, став генералом і створив одну з найбільш боєздатних систем у новій армії України. Його Третя штурмова бригада і Третій армійський корпус – взірцеві підрозділи, які зробили ЗСУ одними із найсильніших у світі.

Будучи істориком за фахом, він інтегрував національну українську ідею у саму основу збройної сили держави.

«Андрій Білецький – постать, яка надихає молодь: сила слова і зброї, шляхетність, відповідальність за людей, воля до боротьби, результати на полі бою, які дають впевненість у перемогу добра над злом – особливо у часи найскладніших викликів для України», – написав Буданов.

Він відзначив стратегічний підхід Білецького до захисту України. Це важлива риса командира, лідера, військового і державного діяча. Він оперує категоріями історичної відповідальності нашого покоління за майбутнє держави і нації.