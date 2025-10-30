Головна Країна Політика
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Володимир Зеленський заявив, що отримав детальний аналіз від розвідки про вплив нових санкцій на Росію
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За даними розвідки, Росія через нові обмеження втрачатиме щонайменше $50 млрд на рік

Служба зовнішньої розвідки надала перші оцінки про вплив нових санкцій Заходу на Російську Федерацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського після зустрічі з очільником Служби зовнішньої розвідки Олегом Іващенком.

За словами президента, прогнозовані втрати Росії від нових обмежень – не менше ніж $50 млрд на рік. «Передбачаємо, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на Москву їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть не менше $50 млрд за рік», – каже він.

Глава держави розраховує, що Захід посилить обмеження, тому що дефіциту пропозиції на ринку не очікується. «Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни», – пояснив президент.

Крім того, очільник розвідки доповів Зеленському про настрої та найближчі плани керівництва Китаю в контексті війни Росії проти нашої держави «Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні», – додав Зеленський.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує санкції проти російського військового виробництва та пропаганди.

Теги: Олег Іващенко росія санкції розвідка Володимир Зеленський

