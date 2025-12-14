«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС

Компанія додала низку рейсів, які дозволяють дістатися до віддалених європейських країн з однією пересадкою

«Укрзалізниця» оголосила про запровадження нового графіку руху пасажирських поїздів. Про це повідомили у пресслужбі компанії, інформує «Главком».

Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи та зворотно з однією пересадкою. У межах змін «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17

«Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи», – повідомили у пресслужбі компанії.

Які нові маршрути з України до Європи зʼявилися 14 грудня

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків – Київ – Перемишль отримав пересадку на два різних маршрути до Німеччини. Зокрема, у Перемишлі можна буде пересісти на поїзд EN 417 / EC 40417, який рухається до Мюнхена через Відень, Прагу та Зальцбург. Також пересадку здійснюватимуть до Берліна на поїзд EC 430 до Берліна – він рухається через Щецин, Свиноуйсьця, Краків, Вроцлав та Познань.

Щоденно з Харкова до Холма курсуватиме поїзд №93/94 Харків – Холм. До Перемишля рухатиметься потяг №31/32 Запоріжжя – Дніпро – Перемишль, який має пересадку на поїзд EC58 GALICJA до Берліна.

Крім того, дістатися до Берліна можна потягом №119 Дніпро – Київ – Холм, який має пересадку на поїзд IC 440. Він рухається через Варшаву до Берліна.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала три нових внутрішніх та вісім міжнародних сполучень, які курсуватимуть протягом 2025 та 2026 року.

Також поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини. У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, «Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом.

У компанії пояснили, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. При цьому переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.