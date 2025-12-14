Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи
фото з відкритих джерел

Компанія додала низку рейсів, які дозволяють дістатися до віддалених європейських країн з однією пересадкою

«Укрзалізниця» оголосила про запровадження нового графіку руху пасажирських поїздів. Про це повідомили у пресслужбі компанії, інформує «Главком».

Новий графік руху потягів передбачає маршрути, які дозволяють дістатися до віддалених країн Європи та зворотно з однією пересадкою. У межах змін «Укрзалізниця» збільшила кількість міжнародних маршрутів з 11 до 17

«Зокрема, з Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для мешканців Запоріжжя та Дніпра відкрилися додаткові маршрути до країн Західної Європи», – повідомили у пресслужбі компанії.

Які нові маршрути з України до Європи зʼявилися 14 грудня

Поїзд №63/64 «Оберіг» Харків – Київ – Перемишль отримав пересадку на два різних маршрути до Німеччини. Зокрема, у Перемишлі можна буде пересісти на поїзд EN 417 / EC 40417, який рухається до Мюнхена через Відень, Прагу та Зальцбург. Також пересадку здійснюватимуть до Берліна на поїзд EC 430 до Берліна – він рухається через Щецин, Свиноуйсьця, Краків, Вроцлав та Познань.

Щоденно з Харкова до Холма курсуватиме поїзд №93/94 Харків – Холм. До Перемишля рухатиметься потяг №31/32 Запоріжжя – Дніпро – Перемишль, який має пересадку на поїзд EC58 GALICJA до Берліна.

Крім того, дістатися до Берліна можна потягом №119 Дніпро – Київ – Холм, який має пересадку на поїзд IC 440. Він рухається через Варшаву до Берліна.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала три нових внутрішніх та вісім міжнародних сполучень, які курсуватимуть протягом 2025 та 2026 року. 

Також поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини. У новому графіку руху на 2026 рік, який запрацює 14 грудня цього року, «Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом. 

У компанії пояснили, що на найпопулярнішому напрямку Київ – Львів – Київ поїзди курсуватимуть за стабільним і повторюваним розкладом – щогодини. При цьому переважна більшість поїздів будуть курсувати цілорічно із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.

 

Читайте також:

Теги: Краків Відень потяг Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Лещенко каже, що яскравий мерч ФК «Локомотив», в якому він прийшов на виступ у Раду, мав привернути увагу на проблеми «Укрзалізниці». Але оцінили цей «дрес-код» не всі
Сергій Лещенко: Коломойський, як і Міндіч, претендував на статус друга президента. І що з ним тепер? Інтерв'ю
19 листопада, 10:45
Будь-хто, хто має достатні фінансові можливості, може замовити той самий тип вагона, яким до Києва подорожував експрезидент США Джо Байден
«У нас можна замовити «салон Байдена». Лещенко прорекламував унікальні вагони «Укрзалізниці»
20 листопада, 18:14
Сергій Лещенко погоджується із тим, що може різко відповісти на коментарі людей
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
22 листопада, 10:00
Поїзд під час тестування збив робітників у Китаї, 11 загиблих
У Китаї поїзд під час випробувань збив людей: загинуло 11 осіб
27 листопада, 13:20
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
6 грудня, 19:20
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
«Укрзалізниця» повідомила про затримку потягів через російський обстріл: перелік
Вчора, 10:40
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
Підвищення вантажного тарифу Укрзалізниці загрожує роботі критичних галузей: заява Асоціації добувників
19 листопада, 12:39
Електрички тимчасово не курсуватимуть між станціями Святошин – Почайна – Святошин
Київська кільцева електричка скасувала кілька рейсів: перелік
19 листопада, 16:41
Акція у піжамах на вокзалах Європи
Європейці влаштували протест у піжамах на вокзалах
12 грудня, 09:29

Події в Україні

Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою
У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua