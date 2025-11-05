Головна Світ Економіка
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Російська економіка тріщить по швах – дані розвідки України
У російському бізнесі почалася фаза виживання
фото з відкритих джерел

Українська розвідка фіксує зростання неплатежів, скорочення інвестицій і падіння попиту в російській економіці

Російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Служби зовнішньої розвідки України.

За інформацією СЗРУ, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.

«Російська економіка входить у фазу затяжного спаду: компанії дедалі частіше повідомляють про фінансові труднощі, скорочують витрати й відкладають інвестиції», – говориться у повідомленні.

38,9 % підприємств РФ повідомили про затримки платежів – проти 25 % роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34 % компаній, а нестачу обігових коштів – 32,4 %. Логістичні труднощі відчули 15 % респондентів, тоді як ще кілька місяців тому таких було лише 10%.

Більшість підприємств змушені реагувати скороченням витрат: 68 % компаній урізали адміністративні видатки, 37 % – витрати на послуги, а 15 % згорнули інвестиційні програми.

«Оцінюючи загальний стан економіки, бізнес називає ситуацію «складною та тривожною». Навіть прогнозоване зниження облікової ставки у 2026 році не сприймається як гарантія поліпшення ділового клімату», – говориться у повідомленні.

«Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості. Зростання частки неплатежів – з 25 % до 38,9 % – свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу», – переконані в українській розвідці.

Нагадаємо, що російська економіка вступила у фазу системного згортання бізнес-активності, масштаби якого вже не здатна приховати навіть офіційна статистика. СЗР констатує втрату фінансової стійкості в ключових секторах, зокрема, сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %. Частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %, а близько 165 тисяч компаній вже не здатні обслуговувати свої борги.

Теги: розвідка економіка бізнес статистика росія

