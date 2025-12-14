Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
Звільнені білоруські опозиціонери
фото: hromadske

«Я зараз сиджу перед вами, а вчора близько дев’ятої ранку я працювала на фабриці», – сказала Марія Колесникова

Звільненні білоруські політичні вʼязні, яких привезли в Україну, розповіли про умови свого утримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

«Я зараз сиджу перед вами, а вчора близько дев’ятої ранку я працювала на фабриці. Умови утримання такі, що зараз я перед вами жива, відносно здорова, посміхаюсь. Це вже говорить про те, що не все, можливо, так погано, як може здаватися. Хоча це дуже важкий час, дуже важке місце, і були складні умови», – зазначила під час пресконференції опозиціонерка Марія Колесникова.

Вона зауважила, що дізналася про звільнення вже в Україні: «Відкрила двері, вийшла, до мене підійшли співробітники, представились і сказали, що тепер перебуваю у вільній країні – в Україні».

Політик Віктор Бабарико теж розповів про пережите. Він згадав випадок у 2023 році, коли в нього почалися «неконтрольовані втрати свідомості».

«У межах одного зі втрат свідомості я отямився і у мене було в підсумку зламане ребро, порвана легеня, двобічне запалення легень, і, здається, 23 розсічення», – пригадав опозиціонер.

Хоча, зізнається, не знає, внаслідок чого це сталося. Вдарився він чи його побили – сказати не може, адже тоді був без свідомості. Бабарико додав, що далі йому надали меддопомогу «на високому доволі рівні», а після того він вже не втрачав свідомість.

На запитання, чи знали політвʼязні правду про російсько-українську війну, Бабарико відповів, що вони «нічого не знали правдиво».

«У тих умовах, в яких ми перебували, доступ до інформації був дуже обмежений. Не кажу, правдивий чи не правдивий, але тільки однобокий – із боку білоруських медіа. Тому коментувати щось і давати оцінку, коли ти знаєш тільки позицію однієї сторони, без сенсу. Тому все, що стосується того, що відбувається у світі, особливо питань, які стосуються спірних моментів, в яких присутні більш як одна сторона, я думаю, від нас ви мало що отримаєте», – зазначив політик.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.

Читайте також:

Теги: Олександр Лукашенко Володимир Зеленський президент звільнення диктатор втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент повідомив, що економічна угода між Україною та США у процесі розробки
Безпека та відбудова. Зеленський вірить в підписання угод зі США
11 грудня, 18:15
Зеленський: «Руські» хочуть залишати собі станцію. Зрозуміло, що ми проти цього»
«Наша позиція дуже проста». Зеленський пояснив, як вирішити ситуацію із ЗАЕС
11 грудня, 18:05
Трамп: Європейці хочуть зустрічі із Зеленським і з нами
Трамп заявив, що європейські лідери прагнуть зустрічі із Зеленським та представниками США
10 грудня, 23:47
Стармер та Зеленський проведуть зустріч
Стармер зустрінеться із Зеленським у вирішальний момент для переговорів – Bloomberg
8 грудня, 07:57
Невідомі дрони супроводжували літак президента України
Літак із Зеленським до Ірландії супроводжували невідомі дрони: реакція спецслужби
4 грудня, 19:00
27 листопада американці святкують День подяки
День подяки 2025: історія свята і чому готують саме індичку
27 листопада, 06:25
Глава держави закликав партнерів не втрачати зв'язок із реальністю та підтримувати Україну
«Війна ще не закінчилась». Зеленський звернувся до «коаліції охочих»
25 листопада, 20:51
Рубіо наголосив, що будь-який план вимагає схвалення Трампа
У Женеві завершилися перемовини про мир: перші заяви Рубіо та Єрмака
23 листопада, 19:58
Нині триває 1369-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 листопада 2025 року
23 листопада, 08:16

Події в Україні

Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 15 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
У Львові прощаються зі Степаном Гігою
У Львові прощаються зі Степаном Гігою
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ
Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua