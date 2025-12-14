Звільненні білоруські опозиціонери розповіли про своє ув’язнення

«Я зараз сиджу перед вами, а вчора близько дев’ятої ранку я працювала на фабриці», – сказала Марія Колесникова

Звільненні білоруські політичні вʼязні, яких привезли в Україну, розповіли про умови свого утримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

«Я зараз сиджу перед вами, а вчора близько дев’ятої ранку я працювала на фабриці. Умови утримання такі, що зараз я перед вами жива, відносно здорова, посміхаюсь. Це вже говорить про те, що не все, можливо, так погано, як може здаватися. Хоча це дуже важкий час, дуже важке місце, і були складні умови», – зазначила під час пресконференції опозиціонерка Марія Колесникова.

Вона зауважила, що дізналася про звільнення вже в Україні: «Відкрила двері, вийшла, до мене підійшли співробітники, представились і сказали, що тепер перебуваю у вільній країні – в Україні».

Політик Віктор Бабарико теж розповів про пережите. Він згадав випадок у 2023 році, коли в нього почалися «неконтрольовані втрати свідомості».

«У межах одного зі втрат свідомості я отямився і у мене було в підсумку зламане ребро, порвана легеня, двобічне запалення легень, і, здається, 23 розсічення», – пригадав опозиціонер.

Хоча, зізнається, не знає, внаслідок чого це сталося. Вдарився він чи його побили – сказати не може, адже тоді був без свідомості. Бабарико додав, що далі йому надали меддопомогу «на високому доволі рівні», а після того він вже не втрачав свідомість.

На запитання, чи знали політвʼязні правду про російсько-українську війну, Бабарико відповів, що вони «нічого не знали правдиво».

«У тих умовах, в яких ми перебували, доступ до інформації був дуже обмежений. Не кажу, правдивий чи не правдивий, але тільки однобокий – із боку білоруських медіа. Тому коментувати щось і давати оцінку, коли ти знаєш тільки позицію однієї сторони, без сенсу. Тому все, що стосується того, що відбувається у світі, особливо питань, які стосуються спірних моментів, в яких присутні більш як одна сторона, я думаю, від нас ви мало що отримаєте», – зазначив політик.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому з Білорусі повертаються пʼятеро цивільних українців. Цього вдалося досягти завдяки активній ролі Сполучених Штатів. Загалом диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув'язнених.

Нагадаємо, 22 листопада 2025 року, відбувся успішний захід із повернення цивільних осіб із Білорусі. За результатами переговорів, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повернув в Україну 31 громадянина.