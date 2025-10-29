Головна Світ Політика
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото з відкритих джерел

Розвідка США не бачить ознак готовності Росії до компромісу щодо України

Нова оцінка американських розвідувальних служб свідчить, що Росія, попри зусилля міжнародної спільноти, зокрема США, не демонструє жодної готовності до компромісів у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Як зазначили американські офіційні особи, президент РФ Володимир Путін перебуває наразі в позиції, яку Вашингтон вважає найсильнішою за весь час, і, ймовірно, має намір досягти перемоги саме військовим шляхом.

За словами джерел обізнаних зі змістом аналізу, який нещодавно був представлений членам Конгресу, Кремль і надалі покладається виключно на силові методи. При цьому, як вважають у США, дипломатичне врегулювання конфлікту не входить до його поточних пріоритетів.

Ця позиція, згідно з оцінкою розвідки, відповідає загальному підходу Москви від лютого 2022 року, коли Путін, як відомо, віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас, на думку аналітиків, саме зараз глава Кремля демонструє безпрецедентну рішучість щодо реалізації своїх цілей.

Попри, як зазначається, значні втрати російських військ та серйозні економічні труднощі, Путін прагне, зокрема, розширити свою присутність на захоплених українських територіях, аби, імовірно, виправдати масштаби людських і фінансових втрат.

Як зауважують американські ЗМІ, зростає і розчарування президента США Дональда Трампа. Минулого тижня він скасував заплановану зустріч із Путіним у Будапешті та вперше після повернення до Білого дому запровадив санкції проти двох великих російських нафтових компаній.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повинен зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуванні ракет. 

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети.

До слова, Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю.

