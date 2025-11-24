Головна Країна Події в Україні
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
ГУР спростувало новий російський фейк про Буданова
У мережі розповсюдили фейк про нібито російське походження профілю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова у соцмережі X

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) виступило з офіційною заявою, в якій відкинуло інформацію, що поширюється в соціальних мережах, про нібито створення профілю керівника ГУР Кирила Буданова на території Росії, передає «Главком».

У ГУР підкреслили, що поширений «скриншот» є черговою вигадкою російських спецслужб та елементом інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію керівництва української розвідки. Там наголосили, що це зображення було підготовлене штучно саме для створення фейку.

Розвідка навела посилання на єдиний офіційний акаунт Буданова, де немає жодних позначок, які могли б вказувати на російське походження сторінки.

У заяві також нагадали, що соцмережа X наприкінці листопада запровадила функцію перегляду базової інформації про користувачів, зокрема про країну ведення акаунта. За словами представників платформи, це зроблено для того, щоб полегшити користувачам перевірку достовірності інформації та краще орієнтуватися в глобальних подіях.

Як відомо, російські пропагандисти активізували зусилля зі створення Telegram-каналів та сторінок у соцмережах, які імітують офіційні ресурси «Cпецпідрозділу Тимура» ГУР МО України. Їхня мета – ввести в оману потенційних добровольців, дискредитувати українську воєнну розвідку та зірвати процес залучення нових бійців до руху опору.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що висадка десанту ГУР з гелікоптерів у Покровську була єдиною можливістю переломити дуже складну ситуацію в місті. 

Глава розвідки зазначив, що на той момент росіяни, зокрема начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов уже доповідав Путіну, що місто взято. Водночас українська операція дала змогу основним підрозділам Сил оборони підійти до міста.

