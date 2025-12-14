«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ

Росія посилила ударні дрони, встановивши на них подвійні бойові частини

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу. Як інформує «Главком», про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш.

Експерт оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Подвійна бойова частина на «Шахеді». 100 кг всього», – підписав він знімок.

За словами фахівців, така модернізація робить удари дронів значно потужнішими та небезпечнішими для цивільного населення, військових і критичної інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова, турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БпЛА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини.