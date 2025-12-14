Головна Країна Події в Україні
«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Shahed-136 з подвійною бойовою частиною
фото: Сергій Флеш/Telegram

Росія посилила ударні дрони, встановивши на них подвійні бойові частини

Російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що суттєво підвищує їхню руйнівну силу. Як інформує «Главком», про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш.

Експерт оприлюднив фото нової модифікації дрона та зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

«Шахеди» стали вдвічі небезпечнішими: що змінилось у дронах РФ фото 1

Подвійна бойова частина на «Шахеді». 100 кг всього», – підписав він знімок.

За словами фахівців, така модернізація робить удари дронів значно потужнішими та небезпечнішими для цивільного населення, військових і критичної інфраструктури, зокрема житлових будинків та енергетичних об’єктів.

Нагадаємо, український дрон-перехоплювач «шахедів» запущено в серійне виробництво. Технологію Octopus передано трьом першим виробникам, ще одинадцять готують виробничі лінії. Безпілотник, ефективність якого підтверджена у бою, розроблений Збройними силами. Він працює вночі, під глушінням і на низьких висотах.

До слова, турецький безпілотний бойовий літак Bayraktar Kizilelma здійснив історичний прорив у військовій авіації. БпЛА успішно вразив реактивну повітряну ціль ракетою класу «повітря-повітря». Це сталося під час випробувань на полігоні Синоп на півночі Туреччини.

