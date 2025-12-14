У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою
Народного артиста України відспівають у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла
У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Говорить великий Львів».
Труну з тілом співака вже занесли до храму. Люди тихо перемовляються між собою – згадують його концерти, пісні, ті моменти, коли його голос збирав повні зали й торкався сердець.
Як відомо, народний артист України Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Зі співаком прощаються у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Театральна, 11). Прощання триватиме до 23:00.
15 грудня о 14:00 – чин похорону у Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.
Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.
Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.
На сумну звістку вже відреагували друзі та колеги Степана Петровича. «Главком» зібрав спогади митців про народного артиста України, чиї пісні об'єднували націю.
