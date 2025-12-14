Народного артиста України відспівають у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла

У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал «Говорить великий Львів».

Труну з тілом співака вже занесли до храму. Люди тихо перемовляються між собою – згадують його концерти, пісні, ті моменти, коли його голос збирав повні зали й торкався сердець.

🕯У Львові прощаються зі Степаном Гігою



Попрощатись з артистом можна буде до 23:00. Чин парастасу розпочнеться о 19:00 у Гарнізонному храмі на вулиці Театральній.



Похорон розпочнеться завтра о 14:00. pic.twitter.com/GY8Glu22X2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2025

Як відомо, народний артист України Степан Гіга заповів бути похованим у Львові, на Личаківському кладовищі. Зі співаком прощаються у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вулиця Театральна, 11). Прощання триватиме до 23:00.

15 грудня о 14:00 – чин похорону у Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 – загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Місто займається організацією прощання та поховання.

Нагадаємо, український легендарний співак Степан Гіга 12 грудня помер у львівській лікарні. Артисту зробили термінову операцію, але через ускладнення він перебував у реанімації.

