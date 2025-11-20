Головна Світ Політика
Керівник ГУР пояснив, чому війна Росії проти Європи може початися раніше, ніж передбачалося

Іванна Гончар
glavcom.ua
Буданов: Європа має підготуватись до війни з Росією до 2030 року, але Кремль може пришвидшити цей термін
фото: Суспільне

За його словами, Кремль прагне зберегти людей з бойовим досвідом

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю «24 Каналу» заявив, що Європі слід підготуватись до можливого конфлікту з Росією до 2030 року, передає «Главком».

Однак, за словами Буданова, Кремль може значно скоротити цей термін, оскільки для Росії важливо зберегти бойовий досвід своїх військових.

«Європа має час підготуватись до війни з Росією до 2030 року. Однак Росія зараз зменшує, скорочує терміни», – наголосив Буданов. За його словами, Кремль прагне зберегти людей з бойовим досвідом, оскільки цей потенціал може бути втраченим через кілька років бездіяльності.

Буданов пояснив, що після війни з Україною Росія отримає великий людський потенціал, а бойовий досвід важливий для швидкого застосування. «За два-три роки людина, яка отримала бойовий досвід, що б вона не робила, навіть якщо в запій піде, з нього ще щось можна буде ліпити. Через п'ять років – ну що з нього взяти?», –додав він.

Очільник ГУР також зазначив, що Росія зможе почати розширювати напрямки для війни лише після завершення війни в Україні, що ще більше ускладнює прогнозування термінів.

До слова, німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО. 

Нагадаємо, напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей для протистояння агресору в разі нападу Росії. 

Теги: росія війна Європа Кирило Буданов

