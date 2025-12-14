Головна Країна Події в Україні
Відключення світла 15 грудня: де і коли не буде електрики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Відключення світла 15 грудня: де і коли не буде електрики
Українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком
«Укренерго» анонсувало обмеження електропостачання у більшості областей України

В Україні 15 грудня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії у більшості регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

У понеділок запроваджуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною застосування обмежувальних заходів стали наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури, що призвели до ускладнення ситуації в енергосистемі.

Енергетики наголошують, що ситуація може оперативно змінюватися. Точний час та обсяги відключень для конкретної адреси споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію у періоди її подачі за графіком, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.

Теги: росія Укренерго відключення світла

