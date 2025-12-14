Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів

За словами Веніславського, американські та європейські партнери України розуміють необхідність підготувати уже зараз потенційну мирну угоду

Федір Веніславський вважає, що ситуація з мирною угодою проясниться у найближчі тижні

На переговорах, що тривають за участі різних сторін, вимальовується певний формат завершення війни в України та майбутньої мирної угоди. До Різдва стане зрозумілим, якого результату вдалося досягнути. Як інформує «Главком», таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

За словами Веніславського, американські та європейські партнери України розуміють необхідність підготувати уже зараз потенційну мирну угоду, щоб узгоджувати її зі сторонами конфлікту, насамперед з країною-агресоркою Російською Федерацією.

«Я думаю, що дипломатія працює і що прогрес є. Наскільки він очевидний, будемо розуміти впродовж наступних тижнів. До Різдва, як було заявлено з різних боків, ми будемо точно розуміти, чи буде, чи не буде досягнуто результату», – наголосив Веніславський.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО».

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прилетів до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.