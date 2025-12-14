Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
За словами Веніславського, американські та європейські партнери України розуміють необхідність підготувати уже зараз потенційну мирну угоду
фото: скріншот із відео

Федір Веніславський вважає, що ситуація з мирною угодою проясниться у найближчі тижні

На переговорах, що тривають за участі різних сторін, вимальовується певний формат завершення війни в України та майбутньої мирної угоди. До Різдва стане зрозумілим, якого результату вдалося досягнути. Як інформує «Главком», таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV.

За словами Веніславського, американські та європейські партнери України розуміють необхідність підготувати уже зараз потенційну мирну угоду, щоб узгоджувати її зі сторонами конфлікту, насамперед з країною-агресоркою Російською Федерацією.

«Я думаю, що дипломатія працює і що прогрес є. Наскільки він очевидний, будемо розуміти впродовж наступних тижнів. До Різдва, як було заявлено з різних боків, ми будемо точно розуміти, чи буде, чи не буде досягнуто результату», – наголосив Веніславський.

Раніше президент відповів на питання про те, чи не є марними всі мирні переговори на тлі того, що російська сторона постійно наголошує, що буде добиватися максимального виконання всіх цілей в так звані «СВО». 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський прилетів до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Візит включатиме обговорення економічного співробітництва та стану мирних переговорів щодо війни в Україні.

Увечері того ж дня до зустрічі приєднаються європейські глави держав і урядів, а також високопоставлені представники ЄС та НАТО. Формат обговорення передбачає координацію подальших кроків на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Читайте також:

Теги: переговори Стів Віткофф Федір Веніславський президент Володимир Зеленський дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді стоїть за цим 28-пунктним планом?
28 пунктів мирного плану. Кому це вигідно?
21 листопада, 19:03
Главу держави зустрів секретар РНБО Рустем Умєров
Зеленський прибув у Туреччину (відео)
19 листопада, 08:31
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
22 листопада, 12:53
Мендель стверджує, що усі рішення президента нібито виконувалися тільки через Єрмака
Ексречниця Зеленського зробила гучні заяви про Єрмака
3 грудня, 09:24
За словами речника диктатора, вчора вперше відбувся «прямий обмін думками» між Вашингтоном і Москвою щодо мирного плану
Путін не відхиляв мирний план для завершення війни – Кремль
3 грудня, 12:12
Венс: «Російсько-українська війна була постійним джерелом розчарування для всього Білого дому»
Венс анонсував хороші новини щодо завершення війни
5 грудня, 06:14
Глава України та очільник СБУ обговорили подальший розвиток державних інституцій
Зеленський провів зустріч з очільником Служби безпеки
5 грудня, 19:14
Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України
Постачання газу з Греції до України: стали відомі деталі угоди
16 листопада, 16:58
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40

Події в Україні

Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
Завершення війни: нардеп розповів, коли очікувати на результати мирних переговорів
У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою
У Львові розпочалося прощання зі Степаном Гігою
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
«Укрзалізниця» запустила зручні маршрути до ЄС
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
Зміни на Донеччині: DeepState повідомив про нові втрати територій
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
Військові евакуювали з Куп’янська дворічну дівчинку. Окупанти прикривалися нею як живим щитом
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по магазину в Запоріжжі: є поранені (оновлено)

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua