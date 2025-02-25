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Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Наступною ціллю РФ може стати Польща
фото: ГУР

Після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави

Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Очільник ГУР наголосив, що Росія завжди сприймала себе як імперію, а не федерацію. І для її існування Москві потрібна Україна, тому Кремль робитиме усе, аби воєнними, політичними, соціальними методами досягти поглинання нашої держави.

«Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдине (Росія, Білорусь, Україна – «Главком»), то наступною буде Польща. Далі – Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку – це мінімум, якщо утвориться імперія», – додав Буданов.

Раніше Буданов заявляв, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

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Теги: Кирило Буданов Білорусь росія Польща Україна війна розвідка

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