Головна Новини
search button user button menu button

Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Наступною ціллю РФ може стати Польща
фото: ГУР

Після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави

Якщо Росії вдасться окупувати цілу Україну, то наступною її ціллю стане Польща. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова в ефірі «Новини Live».

Буданов зазначив, що після захоплення України та Польщі Кремль радше за все зазіхне на Чехію та інші європейські держави, оскільки Росія завжди вважала себе імперією.

Очільник ГУР наголосив, що Росія завжди сприймала себе як імперію, а не федерацію. І для її існування Москві потрібна Україна, тому Кремль робитиме усе, аби воєнними, політичними, соціальними методами досягти поглинання нашої держави.

«Якщо станеться найгірший варіант, і три країни об’єднаються в єдине (Росія, Білорусь, Україна – «Главком»), то наступною буде Польща. Далі – Чехія, Угорщина, Болгарія. Країни Варшавського блоку – це мінімум, якщо утвориться імперія», – додав Буданов.

Раніше Буданов заявляв, що бої за Гостомель і Мощун зірвали план Росії щодо швидкого захоплення Києва, вплинувши на подальший розвиток воєнної операції.

До слова, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов ще за три місяці до початку повномасштабного вторгнення, в листопаді 2021 року, точно прогнозував шляхи наступу та послідовність дій ворога.

Читайте також:

Теги: Білорусь розвідка росія Польща війна Україна Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві відкрито перший елемент Меморіалу українським розвідникам
Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)
24 лютого, 15:09
Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України
Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України
27 сiчня, 15:04
Глава ГУР каже, що повідомлення про відсутність північнокорейських сил на полі бою є помилковою
Буданов спростував інформацію про виведення військ Північної Кореї з лінії фронту
4 лютого, 17:58
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
23 лютого, 15:38
Російські спецслужби готували замахи на Буданова і Малюка: деталі
Російські спецслужби готували замахи на Буданова і Малюка: деталі
23 лютого, 14:59
Буданов заявив, що КНДР планує передати РФ ракети
Скільки ракет KN-23 планує передати КНДР Росії у 2025 році? Відповідь розвідки
23 лютого, 16:08
Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)
Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)
23 лютого, 16:24
Путін зі шрамом на лобі під час Форуму технологій майбутнього в Москві
У Путіна з’явився дивний шрам
23 лютого, 16:47
За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
23 лютого, 15:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
35K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
7384
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою
7321
У Києві лунають вибухи та працює ППО

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua