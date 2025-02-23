«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого

За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки

Кирило Буданов висловився щодо ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії в третю річницю повномасштабного вторгнення. Як передає «Главком», про це він заявив перед початком форуму «Україна. Рік 2025».

За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки.

«Бомбардувальники завантажені – єдине, що можу вам сказати», – заявив очільник ГУР.

Однак більш детальної інформації про конкретні загрози чи плани російських військ Буданов не надав.

Нагадаємо, Кирило Буданов вважає, що у 2025 році Україна та Росія, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Однак, за його словами, залишається відкритим питання, наскільки тривалим і дієвим буде таке перемир’я.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.