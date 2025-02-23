Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки
фото: glavcom.ua

Кирило Буданов висловився щодо ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився щодо ймовірності масованого ракетного удару з боку Росії в третю річницю повномасштабного вторгнення. Як передає «Главком», про це він заявив перед початком форуму «Україна. Рік 2025».

За словами Буданова, стратегічні бомбардувальники противника вже завантажені для можливої атаки.

«Бомбардувальники завантажені – єдине, що можу вам сказати», – заявив очільник ГУР.

Однак більш детальної інформації про конкретні загрози чи плани російських військ Буданов не надав.

Нагадаємо, Кирило Буданов вважає, що у 2025 році Україна та Росія, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Однак, за його словами, залишається відкритим питання, наскільки тривалим і дієвим буде таке перемир’я.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально.

До слова, згідно з опитуванням, яке тривало на сайті «Главкома» з 30 грудня 2024 року, понад половина опитуваних користувачів мережі не вірять у те, що у 2025 році відбудеться перемирʼя з Росією.

Читайте також:

Теги: росія Володимир Зеленський Україна президент Кирило Буданов 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 лютого стартує Мюнхенська конференція з безпеки
Переговори між Росією, Україною та США? Чого чекати від Мюнхенської конференції
14 лютого, 09:26
Келлог під час нещодавніх зустрічей з союзниками США повідомив, що готує варіанти припинення війни в Україні для представлення Трампу
Келлог представить Трампу плани припинення війни в Україні – ЗМІ
10 лютого, 15:18
Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення
Трагедія на Одещині: чоловік убив жінку та спробував приховати злочин, видавши його за ДТП
7 лютого, 14:09
Росія за останні тижні запустила по Україні понад 20 північнокорейських ракет
Як Північна Корея використовує війну в Україні: припущення ISW
7 лютого, 07:18
Головні новини ночі проти 7 лютого
Зустріч Келлога та Маркарової, новий указ Трампа: головне за ніч
7 лютого, 05:58
Трамп ввів тарифи на широкий спектр товарів з Китаю, Канади, Мексики та інших країн
Майстерклас Трампа «Як здобувати друзів і впливати на світ»
5 лютого, 12:30
Воювати проти України Андрюхін добровольцем розпочав ще восени 2022 року
На Запоріжжі зник безвісті окупант та чотириразовий чемпіон світу з пауерліфтингу Андрюхін
30 сiчня, 09:48
Програма U4U давала право українцям на певний час в'їжджати до США та користувалася чималим попитом
США зупиняють програму для українських біженців
28 сiчня, 06:53
Трамп розклав на столі перед Путіним інструменти
Ймовірні плани Трампа щодо російсько-української війни
24 сiчня, 11:00

Події в Україні

«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
Скільки українських територій окупувала Росія за три роки великої війни: аналіз CNN
Скільки українських територій окупувала Росія за три роки великої війни: аналіз CNN
Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
Зеленський відреагував на найбільшу дронову атаку РФ на Україну
Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
Російські ракети пошкодили храм у Кривому Розі: з’явились фото та відео
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
164K
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
13K
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
11K
РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
11K
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua