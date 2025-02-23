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У Путіна з’явився дивний шрам

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Путіна з’явився дивний шрам
Путін зі шрамом на лобі під час Форуму технологій майбутнього в Москві
фото з відкритих джерел

У Кремлі заперечують будь-які заяви про проблеми Путіна зі здоров’ям

На голові Володимира Путіна помітили новий дивний шрам. Цікава деталь потрапила до об’єктивів під час його відвідування Форуму технологій майбутнього в Москві. Як інформує «Главком», про це пише таблоїд Daily Mail. Зазначається, що шрам з’явився на лобі Путіна десь у середу, 19 лютого, і ніхто не намагався його приховати.

При цьому на більш ранніх знімках, оприлюднених у понеділок та вівторок, цього сліду не було. Про обставини появи мітки інформації не з'являлося.

У Путіна з’явився дивний шрам фото 1

Як відомо, тема стану 72-річного Путіна викликає багато уваги у ЗМІ ще з 2020 року, коли в нього помітили шрам на шиї. Тоді висловлювалися припущення, що це може бути пов’язано із лікуванням раку щитовидної залози. Схожий шрам також помічали у нього 2023 року.

У Кремлі заперечують будь-які заяви про проблеми Путіна зі здоров’ям, а численні спекуляції на цю тему існують у мережі на рівні конспірології без істотних доказів.

Нагадаємо, 2023 року начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін має проблеми зі здоровʼям: хворий на рак.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження. 

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання. У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.

Читайте також: Путін «серйозно хворий»: колишній британський шпигун підігрів чутки про недугу
Теги: Міноборони путін шпигун Кирило Буданов диктатор Daily Mail

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