Розвідка спростувала «заяву» Буданова про загрозу для існування України

ГУР наголошує, інформація про потребу в «серйозних переговорах» з РФ не відповідає дійсності

Головне управління розвідки спростувало інформацію про начебто цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Як написала «Українська правда», Буданов буцімто заявив: якщо до літа не відбудеться серйозних переговорів стосовно закінчення війни, то «далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України».

На тлі цієї та іншої інформації, опублікованої, зокрема іноземними ЗМІ, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що ніякі оприлюднені дані про нібито строки та дати завершення війни в Україні не відповідають дійсності.

Воєнна розвідка повідомила, що інформація не відповідає дійсності, наголосивши, що війна досі триває, а інформаційний вимір – також має критично важливе значення.

«Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов відреагував на чутки про начебто його можливе звільнення, які останнім часом дедалі активні почали з'являтися в інформаційному просторі. Подібні заяви глава ГУР назвав «черговим вкидом» з метою дестабілізації країни.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на джерела у силових структурах заявляли, що Буданов може найближчим часом залишити свою посаду. Ба більше, його наступника вже обрано. Буданов заявив, що має нормальні робочі стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

До слова, Буданов вважає, що Збройні сили України поки що перемагають у війні дронів. Однак росіяни почали масово використовувати безпілотники з оптоволокном, і це є проблемою.

Як повідомлялося, Північна Корея цього року відправить Росії ще 150 балістичних ракет малої дальності. Також Пхеньян, ймовірно, передасть додаткові гаубиці.