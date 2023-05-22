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Втрати Росії під Бахмутом: розвідка відреагувала на цифри Байдена

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Втрати Росії під Бахмутом: розвідка відреагувала на цифри Байдена
Втрати РФ під Бахмутом абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам
фото ілюстративне

Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових

Головне управління розвідки підтвердило слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Росія втратила в Бахмуті понад 100 тис. військових Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Ну тут жодних розбіжностей немає», – сказав він.

Юсов додав, що є лише питання різниці того, як подаються дані. За його словами, є підхід, коли подають загальні втрати разом з убитими та пораненими. Водночас є підхід, коли ліквідованих і ранених подають окремо. Різниця також є й у періоді, за який подаються ці дані.

«У цілому звичайно відбувається постійний обмін інформацією між Україною і нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам», – додав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час саміту G7 у Японії заявив, що Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових.

До слова, українські війська у Бахмуті контролюють певні об‘єкти та приватний сектор в районі «Літак». Тривають бої.

Теги: окупанти Джозеф Байден розвідка війна ЗСУ Бахмут

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