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    Події в Україні

    У Харкові за бюджетні кошти відремонтували радянський пам'ятник піонеру в «будьонівці»

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    Під час глобальної реконструкції парку, замість того, аби прибрати радянський рудимент, міська влада його реставрувала - У Харкові за бюджетні кошти відремонтували радянський пам'ятник піонеру в «будьонівці»
    Під час глобальної реконструкції парку, замість того, аби прибрати радянський рудимент, міська влада його реставрувала
    Фото: «Декомунізація. Україна»

    Поруч з пам'ятником є скейтпарк, де тепер проводять час сотні місцевих дітей

    У Харкові за бюджетні кошти привели до ладу радянський пам'ятник. Про це повідомляє паблік «Декомунізація. Україна».

    Зазначається, що у парку «Юність», що на Холодній Горі, був занедбаний пам'ятник юному піонеру у будьонівці. І він вже розсипався.

    «І ось під час глобальної реконструкції парку, замість того, аби прибрати радянський рудимент, міська влада його реставрує», – інформує паблік.

    Окрім цього, тепер у парку є скейтпарк, де проводять час сотні місцевих дітей і який розташовано поруч з монументом.

    До слова, у столичному метро розміщені мапи з Леніним та Фрунзе (фотофакт).

    Нагадаємо, столична Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака. Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків

    Як повідомлялося, український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

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    Теги: Харків декомунізація гроші Радянська влада реконструкція СРСР
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    У Харкові за бюджетні кошти відремонтували радянський пам'ятник піонеру в «будьонівці»