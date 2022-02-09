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    Чатував у спортшколі: у Харкові чоловік переслідував 15-річну дівчину

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    У Харкові викрили чоловіка, який чіплявся до 15-річної дівчини у спортзакладі - Чатував у спортшколі: у Харкові чоловік переслідував 15-річну дівчину
    У Харкові викрили чоловіка, який чіплявся до 15-річної дівчини у спортзакладі
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    Переслідувач всіляко намагався познайомитись

    У Харкові затримали 47-річного чоловіка, який планував розбещення неповнолітньої. З 15-річною дівчинкою він намагався познайомитися у школі вищої спортивної майстерності. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    До поліції звернувся батько дівчинки, яка розповіла йому про домагання незнайомця. Особу ймовірного педофіла швидко встановили. Ним виявився 47-річний мешканець Харківської області.

    За даними місцевих видань, 7 лютого дорослий чоловік «вичікував» 15-річну дівчинку біля виходу з роздягальні. Там він запропонував їй прогулятися і навіть пообіцяв «показати своє кімоно».

    Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії. Найближчим часом буде встановлено, чи не було на рахунку ймовірного педофіла інших дівчаток, з якими він намагався встановити контакт.

    Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) КК України. Якщо суд доведе вину чоловіка, йому може загрожувати до п’яти років в’язниці.

    До слова, в Черкаській області затримали пенсіонера, який пропонував неповнолітнім дівчатам оральний секс. Поліція знайшла того ж дня, коли ролик поширився у соцмережах.

    Теги: Харків суд поліція чоловік
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    Чатував у спортшколі: у Харкові чоловік переслідував 15-річну дівчину