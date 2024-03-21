Силам оборони вдалося стабілізувати обстановку на Сході – Сирський

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак, а на Бахмутському – 14

Сили оборони стабілізували обстановку в східних областях нашої держави. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу, Росія збільшила кількість атак на Лиманському напрямку. Увечері стало відомо, що на Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак, а на Бахмутському – 14.

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Головкомандувач висловився про ситуацію на фронті.

«Провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Проінформував про ситуацію на полі бою. Зокрема, про те, що на даний момент Силам оборони України вдалося стабілізувати обстановку на Сході України», – написав він.

Також Сирський подякував уряду Французької Республіки та французькому народові за постійну та послідовну підтримку України. Й окремо висловив вдячність за надану допомогу з підготовки українських військовослужбовців на території Франції.

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Нагадаємо, останніми тижнями наступ російських загарбників районі Авдіївки сповільнився. Ймовірною причиною цього були втрати.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.

Як заявив адмірал НАТО, війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО.