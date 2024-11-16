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Запорізька АЕС на межі блекауту через російський обстріл

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Запорізька АЕС на межі блекауту через російський обстріл
На ЗАЕС може статися блекаут
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі

Внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що наразі АЕС зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. 

Міненерго зауважує, що в разі відключення і цієї лінії – на Запорізькій станції станеться повний блекаут. Це є важким порушенням умов безпечної експлуатації й загрожує розвитком аварії.

«Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону. Лише повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію», – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

Також стало відомо, що через російські обстріли пошкоджено одну з двох ліній електропостачання ЗАЕС. Існує ризик втрати зовнішнього живлення для охолодження реакторів у разі пошкодження другої лінії. 

Раніше представники МАГАТЕ обговорили із окупантами, які контролюють ЗАЕС, новий аварійний план, який має набути чинності до кінця вересня.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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Теги: війна відключення світла енергетика АЕС окупація блекаут окупанти Міненерго Герман Галущенко Запорізька АЕС Запоріжжя

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