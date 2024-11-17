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Удар по Львівщині: є жертви, пошкоджено мережу теплопостачання

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по Львівщині: є жертви, пошкоджено мережу теплопостачання
У Львівській області через падіння уламків збитої російської ракети загорілись гаражі та автомобіль
фото: ДСНС Львівщини

Козицький: Окупанти знову били по критичній інфраструктурі

У Львівській області через падіння уламків збитої російської ракети загорілись гаражі та автомобіль. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«У Шептицькому (Червоноградському) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці», – зазначив Козицький.

Згодом стало відомо, що через падіння уламків ворожої ракети одна людина загинула. 

«Це – 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі. Щирі співчуття рідним», – заявив Козицький. За наявною інформацією, двоє чоловіків отримали поранення, одного госпіталізували.

Козицький додав, що окупанти знову били по критичній інфраструктурі: пошкоджена магістральна труба теплопостачання.

«Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тис. осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності», – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. 

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Росія завдала ракетного удару по Рівному. Голова ОВА: Ціллю ракетного удару ворога став об'єкт критичної інфраструктури

Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

Теги: Львівщина росія окупанти міністр автомобіль будинок жінка пункти незламності відключення поранення

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