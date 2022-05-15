У Маріуполі через спроби рашистів повернути електрику масово горять квартири (відео)

Рашисти намагалися повернути у зруйнований Маріуполь електрику, але спричинили масові пожежі у квартирах

Російські окупанти у Маріуполі намагаються відновити електропостачання. Однак через короткі замикання масово горять квартири. Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, вчора окупаційна влада спробувала точково відновити електрику в Центральному районі.

«Очікувано, одразу виникла купа пожеж через замикання в розбитих квартирах. Спроби зробити картинку «поліпшення» не змушують себе чекати. Увечері світло з'явилося в районі проспекту Будівельників та вул. Шевченка. Але кількість людей, які могли цим скористатися, настільки мала, що навіть «перемоги» не вийшло», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав кількість депортованих окупантами мешканців.

Відомо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.