У Києві завершився брифінг родичів бійців Маріуполя

Рідні військових закликають допомогти їх звільнити

Сьогодні відбувається брифінг з рідними захисників Маріуполя, які перебувають на заводі «Азовсталь». Брифінг проходить у Медіацентрі «Укрінформ».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони». Тим часом петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерреша із закликом застосувати процедуру extraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1 млн підписів.Нагадаємо, дружини захисників Маріуполя зустрілися із Папою Римським Франциском, попросивши його взяти участь у вирішенні долі військовослужбовців полку «Азов».

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