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Росія розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія розпочала незаконне будівництво на Запорізькій АЕС
фото ілюстративне

МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес

На території Запорізької атомної електростанції Росія проводить якесь будівництво. Однак, Україна немає інформації, що саме там відбувається. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков на брифінгу.

Коріков зазначив, що МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес.

«Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію», – сказав Коріков.

Раніше повідомлялося, що під час відступу з Херсонщини та інших окупованих територій російські загарбники можуть організувати серію терористичних актів та техногенну катастрофу на Запорізькій АЕС, перетворюючи полишені території на випалену землю.

Також стало відомо, що Росія, ймовірно, готує акт ядерного тероризму на ЗАЕС.

Нагадаємо, триває 246-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: війна Запорізька АЕС росія окупанти Україна

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