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Росія провела ротацію окупантів на Запорізькій АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія провела ротацію окупантів на Запорізькій АЕС
Російські військові захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

Окупанти тероризують працівників Запорізької АЕС

У місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 24 жовтня.

І далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС із метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією «Росатом».

Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Нагадаємо, глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що ядерної катастрофи ніхто не хоче. Також глава МАГАТЕ анонсував прогрес у створенні захисної зони для Запорізької АЕС.

Делегація країни-агресорки не візьме участі у Міжнародній міністерській конференції МАГАТЕ у США, оскільки американська сторона не видала візи представникам «Росатому» та Ростехнагляду.

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Теги: Запорізька АЕС окупанти росія війна Україна

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