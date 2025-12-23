Черговий фейк від Коломойського: журналістське розслідування спростувало заяви Коломойського

Чергова заява Коломойського виявилася черговим фейком, – Михайло Ткач у

розслідуванні викрив брехню олігарха

Колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського вкотре зловили на розповсюдженні резонансних фейків. Зокрема, неправдою виявилися свіжа заява олігарха про те, що фігурант справи «Мідас» Тимур Міндіч живе з ним по сусідству в Ізраїлі. Про те, що Міндіч не є сусідом Коломойського, повідомив журналіст Михайло Ткач.

Так, за словами розслідувача, Тимур Міндіч не проживає поруч з олігархом Ігорем Коломойським, якого зараз звинувачують у привласненні мільярдних коштів та замаху на вбивство.

«Міндіч живе в розкішному передмісті Тель-Авіва, але не там, де була інформація. І не там, де я його знімав в 19-му році по сусідству з Коломойським», – сказав Михайло Ткач.

Спростування даної інформації автоматично підтверджує неправдивість і попередньої заяви Коломойського про те, що 28 листопада в Ізраїлі було скоєно замах на вбивство Тимура Міндіча, – пише нардеп Ярослав Железняк.

«З коментаря Михайла (Ткача – ред.) зрозуміло, що Міндіч давно вже не живе в будинку поруч з Коломойським. Що ще раз підтверджує бредовість вкиду Бені», – написав нардеп.

Як відомо, тоді Коломойський заявив, що вбивці помилилися дверима і поранили прибиральницю. Цей «фейк» відразу спростувала поліція Ізраїлю, повідомивши, що жодного замаху на вбивство Міндіча не відбувалося, як і не було нападу на прибиральницю.

За даними ЗМІ, Коломойський не вперше розповсюджує сенсаційні заяви, які потім виявляються інформаційними «вкидами». Експерти пояснюють це тим, що Коломойський спеціально розповсюджує фейки, щоб врятуватись від тривалого терміну ув’язнення, який загрожує йому після завершення судових справ у Великій Британії та Україні. Його слова свідчать, що він діє в інтересах росії та працює на розхитування України, заявив, зокрема, політичний експерт, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Як відомо, Коломойський є фігурантом низки кримінальних проваджень, що стосуються масштабних фінансових махінацій та тяжких злочинів проти особи. Він звинувачується, зокрема, у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів «Приватбанку» шляхом фіктивного кредитування, відмиванні коштів та шахрайстві, в організації замовного вбивства тощо.



