Мінкульт прокоментував побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мінкульт прокоментував побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
Двох підозрюваних затримано через побиття артистів «Гуцулії» на Львівщині
колаж: glavcom.ua

Мінкульт перебуває на постійному звʼязку з МВС

Міністерство культури України рішуче засудило побиття на Львівщині артистів національного ансамблю «Гуцулія». Про це йдеться на сторінці Мінкульту, пише «Главком».

«Напад на митців, які поверталися з міжнародних гастролей, є неприпустимим. Окремо очікуємо висновків Головної інспекції Нацполіції щодо можливих непрофесійних дій поліцейських, які прибули на місце події. Міністерство наполягає на повній, прозорій та публічній оцінці дій правоохоронців. Ми підтримуємо колектив «Гуцулія» та очікуємо на швидке, об’єктивне й справедливе розслідування інциденту. Усі винні мають понести відповідальність згідно із законом», – йдеться у повідомленні.

Мінкульт стежитиме за перебігом розслідування та перебуває на постійному звʼязку з МВС.

Нагадаємо, повертаючись після гастролей у Польщі та Фінляндії, артисти ансамблю «Гуцулія» стали жертвами нападу в місті Шептицький (Червоноград) на Львівщині. Близько шести молодиків і трьох жінок увірвалися в автобус, де перебувала команда, і почали бійку. Артисти «Гуцулії» подали заяву до поліції.

Під час конфлікту троє артистів та водій, усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших – забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що очікує доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.

Теги: напад розслідування артист Міністерство культури

